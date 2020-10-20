Министерство юстиции США обвинило шесть российских хакеров — предполагаемых офицеров ГРУ — в кибератаках в Украине, США, Франции и Южной Корее и взломе программного обеспечения, который причинил убытков почти на 1 млрд долларов, сообщает НВ со ссылкой на Associated Press,

Предполагаемые офицеры ГРУ причастны к кибератакам против компаний в США, энергетической системы Украины, организаторов Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и участников выборов президента Франции в 2017 году. Хакеры и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру. В США предполагают, что именно они стояли за атакой с помощью вируса-вымогателя NotPetya, от которого в 2017 году пострадали Украина, Западная Европа и США.

CNN пишет, что подозреваемые находятся в России. Среди них Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. На пресс-конференции Минюста США показали их фотографии. Считается, что все шестеро являются членами хакерской группы Sandworm, которая стоит за одними из самых громких кибератак современности, — в том числе KillDisk и OlympicDestroyer.