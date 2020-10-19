Полиция в Харькове открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил из-за проведения студенческого бал-маскарада. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

19 октября во время мониторинга Интернет-сети работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию о том, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм.

Следователем по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, мероприятие состоялось 16 октября.