Для депутатов фракции «Слуга народа» разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать. Об этом в интервью Радио Свобода заявил депутат Александр Качура.

«Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет, и мы станем более эффективными», - заявил нардеп.

При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ - так называемый «Меморандум о деятельности депутата», - который «слуги народа» подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективен.

«Если говорить о меморандуме, то это именно ответственность человека, который его подписал. Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата», - рассказал Качура.

Перед выборами все кандидаты в народные депутаты от «Слуги народа» подписали меморандум, в котором, среди прочего, обязывались не «кнопкодавить», однако несколько позже, уже в статусе парламентариев некоторые из представителей этой политической силы нарушили это обещание.