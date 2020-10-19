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По состоянию на 10:00 19 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1060 человек, сообщает пресс-служба Минобороны.

Всего за время пандемии выздоровели 3270 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 103 человека.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 14-й летальный случай, вызванный заболеванием COVID-19.

Военнослужащий (Киевская область) 29.09.2020 был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией. Он обратился к семейному врачу по месту жительства. Положительный результат ПЦР тестирования получил 29.09.2020.

Несмотря на проводимую терапию у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18.10.2020 состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания.
ForUm

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