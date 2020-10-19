Во вторник, 20 октября, дожди возможны только на севере Украины, на остальной территории без осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ближайшей ночью ожидается + 1 + 6 градусов, местами заморозки, завтра днем в большинстве областей предполагается + 8 + 13 градусов, на юге + 12 + 16 градусов.
Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине - порывистый, некомфортный.
В Киеве 20-го октября без существенных осадков, а ветер будет порывистым, чем усилит ощущение холода.
Ближайшей ночью в Киеве ожидается + 3 + 6 градусов, в окрестностях заморозки, завтра днем всего +9 +10 градусов.
Погреться можно будет 22-23 октября – потеплеет до + 14 + 19 градусов.
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