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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк призвала главу ВР Дмитрия Разумкова рассмотреть возможность издания отдельного распоряжения, которое бы ввело штрафы для народных депутатов, которые не носят маску в помещениях ВР и находятся без маски на рабочем месте в сессионном зале. Об этом она заявила во время согласительного совета депутатских фракций, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

«Есть опыт Германии, где председатель Бундестага выдал соответствующее распоряжение. Штраф для немецких депутатов за нарушение масочного режима - до 5000 евро. Взысканные с народных депутатов штрафы предлагаю направлять на помощь медицинским работникам», - отметила Кондратюк.

Заместитель председателя парламента в очередной раз призвала народных депутатов и всех граждан соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Она также обратила внимание что правительство подало два законопроекта об увеличении ответственности и штрафов для физических и юридических лиц за нарушение масочного режима в общественных местах. По ее убеждению, важно, чтобы осуществлялся контроль за соответствующими мерами.

«Сейчас ответственное отношение каждого человека к ношению медицинской маски - это и есть наш коллективный защиту и иммунитет», - подчеркнула Кондратюк.
ForUm

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