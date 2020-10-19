В Министерстве здравоохранения призывают работодателей не собирать без необходимости работников в офисах во время эпидемии коронавируса.

Об этом на брифинге заявила заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, сообщает «Украинская правда».

По ее словам, работодатели и руководители должны организовывать работу таким образом, чтобы все работники, которые могут работать дистанционно, так и делали.

«Не нужно лишний раз собирать людей. Не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в живом формате», - отметила Микичак.

Также она призвала украинцев меньше посещать концерты и свадьбы.

«Все помещения, когда проводятся любые собрания, стараться проводить с соблюдением дистанции и всех требований, которые касаются наших карантинных ограничений. И категорически прекратить пребывание на праздниках, концертах, свадьбах и тому подобное», - добавила Микичак.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.