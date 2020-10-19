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По состоянию на 19 октября ни одна область Украины не готова к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантина не готовы: город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.

 
ForUm

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