В Великобритании ученые выяснили, что ухудшение слуха, в частности шум в ушах, может быть одним из симптомов COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

Отмечается, что в последнее время в Британии часть пациентов, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом, незадолго до того жаловалась на шум в ушах.

«Шум в ушах - это ощущение непонятных звуков, в том числе звон, жужжание, шипение или пульсация», - уточняет издание.

Также сообщается, что некоторые пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, могли полностью терять слух.

В связи с этим ученые призывают врачей больше внимания обращать на жалобы пациентов на шум в ушах, так как это может быть одним из симптомов COVID-19.