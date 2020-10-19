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Детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

«Потому что дети не могут заниматься дистанционно - у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать», - заявил он.

Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В другом случае - они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от карантинных зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Как ранее сообщал ForUm, с 00 часов 00 минут 19 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
ForUm

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