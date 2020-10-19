В мире по состоянию на утро понедельника, 19 октября, выявлены 40,28 миллиона случаев заражения коронавирусом, при этом более 30,1 миллиона людей уже преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире зарегистрировано 40 280 249 случаев коронавируса, в частности 1 118 321 летальный, выздоровели 30 115 926 человек.

За новые сутки было зафиксировано 16 030 случаев коронавируса, из них 9 138 в Бельгии и 4 119 в Мексике.

Также сегодня от осложнений в мире скончались 154 человека.

В США на сегодня зарегистрировано больше всего случаев коронавируса в мире — 8 387 799, в Индии - 7 550 273, а в Бразилии - 5 235 344.