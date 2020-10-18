В ходе боевой операции азербайджанской армии на Физулинском направлении была захвачена воинская часть вооруженных сил Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта», - заявили в Минобороны.
Также в ведомстве показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram отметила, что рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения «Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, «когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций».
Напомним, Армения заявляет о новом наступлении Азербайджана.
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