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В ходе боевой операции азербайджанской армии на Физулинском направлении была захвачена воинская часть вооруженных сил Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать. Подразделения азербайджанской армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта», - заявили в Минобороны.

Также в ведомстве показали, как азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Telegram отметила, что рано утром 18 октября камеры видеонаблюдения «Армии обороны Арцаха" зафиксировали места с точными геолокационными данными и время, «когда азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предприняли атаку в направлении армянских позиций».

Напомним, Армения заявляет о новом наступлении Азербайджана.
ForUm

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