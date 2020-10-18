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В Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет. Им важно соблюдать нормы карантина во время небезопасного эпидемиологического периода.

Об этом на брифинге 18 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...», - сказал он.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. В стране за время пандемии от болезни умерли 5 607 человек.
ForUm

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