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Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных обильными осадками, достигло 55 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет борьбы со стихийными бедствиями Вьетнама.

«55 человек погибли, 7 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных обильными осадками, которые накрыл центральную часть Вьетнама и район Западного плато на его территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жертв — 13 спасателей, которые ранее считались пропавшими без вести в провинции Тхыатхьен-Хюэ, где 12 октября на ГЭС произошел оползень.

21 человек в составе спасательной команды, включая военнослужащих и местных чиновников, отправились к месту происшествия, когда их догнал очередной оползень. Тела 13 спасателей были найдены вечером 15 октября.

Как уточняют в спасательном ведомстве, общее количество осадков в некоторых районах Вьетнама в период с 5 по 13 октября превысило 2 тыс. мм.
ForUm

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