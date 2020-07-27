Во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, которая вызвана новым типом коронавируса – он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом сообщается на информационном портале правительства Вьетнама, передает УНИАН.

В настоящий момент известно о четырех случаях заражения новым типом вируса. Двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

Как известно, вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.