Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Украина планирует развивать торговое сотрудничество, университетские контакты и культурные связи с Квебеком.

"Украина получила дипломатическое присутствие в Квебеке впервые в истории. Могущественная провинция, со своим характером. Уже сейчас - лидер среди канадских провинций по объемам торговли с Украиной", - подчеркнул он.

Назначение Чолия почетным консулом уже приветствовали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Поздравляем экс-президента ВКУ Чолия на должности почетного консула в Монреале. Расширяем наше консульское присутствие в Канаде", - заявили в МИД.