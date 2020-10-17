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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точную дату он не назвал.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Я предполагаю, что «Северный поток - 2» будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе», - заявил он.

Глава МИД Германии добавил, что США являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт, по его словам, в Европе не критикуют.

«Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем», - сказал Маас.

Напомним, Польша оштрафовала Газпром на $7,6 миллиарда из-за «Северного потока-2».
ForUm

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