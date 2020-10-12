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В Чехии из-за стремительного распространения коронавируса с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения, которые будут действовать в течение двух недель. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Czech Radio.

С понедельника закрылись двери чешских галерей и музеев, а также замков, дворцов и всех аналогичных памятников архитектуры и культурных центров. Закрыты обсерватории и планетарии.

Вступил в силу запрет на проведение ярмарок, цирковых выступлений и варьете, конгрессов и симпозиумов.

На две недели отменены все спортивные мероприятия - как любительские, так и профессиональные. Это касается также первой футбольной лиги и хоккейной высшей лиги, где раньше позволяли проводить матчи без зрителей.

Запрещенные матча и тренировки на закрытых спортивных площадках, занятия спортом под открытым небом возможны при участии до 20 человек.

Закрыты все детские развлекательные кружки и спортивные секции, кроме групп продленного дня в школах.

Для учащихся второй ступени начальной школы (с 5-го по 9-тый класс) вводится комбинированная система обучения - классы будут разделены на две группы и посещают занятия поочередно.

Вводится запрет на посещение больниц, домов престарелых и других социальных учреждений. Государственные учреждения (ЗАГСы, муниципалитеты и т.д.) открыты только 2 дня в неделю на 5 часов.

В религиозных мероприятиях - похороны, крестины и мессы - в закрытых помещениях могут принимать участие до 10 человек. Ранее количество участников составило 100 человек.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш отметил, что не исключает введения «локдауна» - массового закрытия образовательных, государственных и торгово-развлекательных учреждений из-за эпидемии.

Правительство и представители кризисного штаба также отметили, что если меры не помогут, то в стране будут введены дополнительные ограничения. Основная причина - резкий рост количества зараженных. В пятницу, 9 октября, было зафиксировано 8618 новых случаев инфекции - при этом население Чехии составляет 10,7 млн человек.
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