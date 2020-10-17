Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем. Всего задержаны уже девять человек.
Об этом сообщает France 24.
Среди новых задержанных двое являются родителями, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.
Ранее полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний.
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