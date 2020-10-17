Во Франции задержали еще пять человек по делу об убийстве учителя чеченцем. Всего задержаны уже девять человек.

Об этом сообщает France 24.

Среди новых задержанных двое являются родителями, которые были несогласны с решением учителя показать детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Еще трое входят в близкий круг преступника, но не являются членами его семьи.

Ранее полиция задержала четверых родственников злоумышленника, один из которых несовершеннолетний.

Напомним, Макрон назвал зверское убийство учителя терактом.