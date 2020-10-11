Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (так называемый Арцах) Араик Арутюнян заявил, что регион не может принять условия Азербайджана, поэтому он готов объявить войну.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в воскресенье, 11 октября, передает Арменпресс.

«Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах (Нагорный Карабах, — ред.), но мы не можем принять обязательное условие от страны (Азербайджана, — ред.), цель которой — уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру Арцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война», — заявил Арутюнян.