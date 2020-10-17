Редакция сатирического еженедельного журнала Charlie Hebdo выразила поддержку родным учителя, убитого накануне в пригороде Парижа чеченцем. Комментарий издания опубликован в Twitter.

«Charlie Hebdo разделяет ужас и возмущение в связи с тем, что выполнявший свою работу учитель был убит религиозным фанатиком. Мы выражаем глубочайшую поддержку его семье, близким и всем учителям. Нетерпимость только что перешагнула новый порог похоже, не останавливается ни перед чем, чтобы вселить ужас», - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что «этот мерзкий поступок должен сделать французов более воинственными, чем когда-либо, в защите нашей свободы, и только решимость политической власти и всеобщая солидарность победят эту фашистскую идеологию».

Напомним, накануне в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший обезглавил учителя из-за того, что он во время урока свободы слова показал карикатуры из Charlie Hebdo.