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На Донбассе 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Водяное.

«На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2», - сообщили в штабе ООС.

Вблизи Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, Зеленский посетил военных в зоне ООС.
ForUm

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