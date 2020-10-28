также в разделеМир
Россия вводит масочный режим 24
Лукашенко заявил, что приказал разгонять протестующих в Минске 27
На выходных Словакия проверит на коронавирус все население 14
ВОЗ: Европа является эпицентром COVID-19 13
ВОЗ призывает не политизировать пандемию коронавируса 12
Лукашенко потребовал выгонять из вузов протестующих студентов 50
Лукашенко: Протестуны перешли красную линию 58
Болтон: В случае переизбрания Трампа президентом, США могут выйти из НАТО 16
В мире зафиксировано 43,7 миллиона случаев COVID-19 11
В Чехии ввели ночной комендантский час 9
ВОЗ сообщила о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире 11
На солнечной стороне Луны впервые обнаружили воду 75
Названы страны, которые примут участие в Евровидении-2021 26
ЕС разрабатывает новые санкции против Лукашенко 13
Ряд крупных предприятий в Беларуси готовятся к забастовке 27
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия 12
Во Франции – 52 тысячи случаев коронавируса за сутки 118
Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе 22

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На рисунке изображен Эрдоган, который сидит в кресле в трусах и белой футболке, держит какой-то напиток, а другой рукой задирает женщине традиционную мусульманскую одежду, и восклицает при этом: «У-у-ух! Пророк!», пишет Европейская правда.

Журнал таким образом отреагировал на напряженность в отношениях Франции и Турции из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

В Турции уже отреагировали на карикатуру, заявив, что Франция демонстрирует «свою пошлость и безнравственность».

«Мы решительно осуждаем публикацию о нашем президенте во французском журнале, в котором не уважаются никакие убеждения, святость и ценности. Они просто демонстрируют собственную пошлость и безнравственность. Нападение на личные права - это не юмор и свобода выражения», - написал в Twitter официальный представитель президента Ибрагим Калин.

Пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун написал целую серию твитов, в которых обвинил издателей и французские власти в «отвратительной попытке посеять культурный расизм и ненависть».

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно «лечить психику» из-за политики президента Франции по мусульманскому меньшинству.

После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.

Эрдоган также подал жалобу в прокуратуру на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.

Вилдерс поделился карикатурой, изображающей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью «террорист».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
27
Теги