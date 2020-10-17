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По данным ООН в этом году пандемия может стать причиной увеличения числа людей, живущих в нищете на 115 миллионов человек.

Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что пандемия ложится двойным бременем на бедных людей мира, так как те наиболее подвержены риску заболеть, а также практически не имеют доступа к качественной медицинской помощи.

Кроме того, он заявил, что по последним оценкам пандемия станет причиной значительного увеличения числа живущих в нищете. Такого прироста нищих не наблюдалось несколько десятилетий.

«В этом году последствия пандемии могут привести к тому, что число людей, живущих в нищете, увеличится, чего не наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий, примерно на 115 миллионов человек», — сказал он.

Также, по его словам, наиболее уязвимыми остаются женщины, так как они наиболее подвержены потере работы и отсутствию социальной защиты.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6410 человек, зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.
ForUm

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