Согласно данным сайта Worldometers, количество заболевших коронавирусом в США превысило восемь миллионов человек.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 8 270 333 заболевших. 223 438 случаев были летальными.

США остаются на первом месте в мире по количеству диагностированных случаев заболевания и по количеству умерших от коронавируса.

Также сообщается, что во всем мире от болезни умерли 1 107 042 человек. За последние сутки количество жертв превысило семь тысяч.

С наступлением осени в европейских странах вновь начался рост числа заболевших коронавирусом. В летние месяцы уровень заболеваемости падал.

Большинство европейских стран приняли решение ужесточить карантин. О новых ограничениях уже заявили Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Великобритания.

Напомним, число новых случаев COVID-19 за сутки в мире превысило за 400 тысяч.