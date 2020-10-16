В четверг, 15 октября, в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 впервые за время пандемии заразились более 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), передает УНИАН.

Днем ранее, 14 октября в мире было зафиксировано 380,616 тысяч новых больных, а 15 октября – 406,660 больных.

При этом за прошлые сутки зарегистрировано 6,189 тысячи смертей.

Напомним, по состоянию на утро 16 октября в мире коронавирусом SARS-CoV-2 инфицированы более 38,8 млн человек. Из них выздоровело 26 814 948. Количество умерших возросло до 1 097 359 человек.