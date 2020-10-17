Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, а также продолжит оказывать поддержку крымским татарам. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Офис президента.

«Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма», - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция вместе с государственными органами Украины и в дальнейшем будет поддерживать крымских татар.

«Сейчас идет работа по внедрению проектов по строительству жилья для наших братьев - крымских татар и построения в Киеве комплекса мечети. На сегодняшних переговорах мы обсудили состояние дел по этому вопросу», - отметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется на помощь Турции в возвращении временного оккупированного РФ Крыма под контроль Украины и пригласил государство присоединиться к Крымской платформе - новой международной площадке, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма.

Напомним, в пятницу, 16 октября, Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.