Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Турции поддержать международную платформу по деоккупации Крыма и принимать в ней активное участие.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Стамбуле.

«Для обеспечения защиты прав человека в оккупированном Крыму мы будем тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту Крымской платформе – это инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова», - отметил он.

Зеленский выразил благодарность Эрдогану за готовность поддержать этот проект и принимать в нем активное участие.