В столице Австрии Вене полиция арестовала гражданина Украины за кражу 9 млн. евро (почти 300 млн гривен) во время работы в украинском банке в 2012-2014 годах. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Der Kurier.

«Следователи Венского государственного управления уголовной полиции задержали преступника, который с 2014 года скрывался в городе Вена. Этот человек разыскивался по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около девяти миллионов евро в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и по поддельным документам пересек границу. Задержанный отправлен в тюрьму и будет передан украинской стороне.

Полиция Вены не сообщила никаких других подробностей, таких как имя и фамилия человека. Отмечено только, что ему 45 лет.