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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии волонтера «УДАРа» - участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек.

Об этом мэр заявил на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

«Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать», - сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил медиков, которые спасли раненому жизнь.

«Я очень благодарен нашим медикам, которые спасли парню жизнь. Потому счет шел буквально на минуты! И полиция сработала оперативно. Нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение», - сказал Кличко.
ForUm

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