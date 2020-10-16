За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 455 киевлян. 22 человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 88, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 52 случая», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 16 октября лабораторно подтвердили 287 231 случай COVID-19, за последние сутки – 5 992.