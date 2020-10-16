Харьков не планирует придерживаться строгого карантина в связи с отнесением города к «красной зоне», заявил глава ОГА Алексей Кучер.

«Что означает для Харькова и области переход в «красную зону»? Отвечу коротко и по существу. Транспорт мы не останавливаем. Заведения питания будут работать до 20:00. Мы закрываем кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Торгово-развлекательные центры будут работать до 20:00», - написал он в Telegram.

Кроме того, закрываются для посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждения и заведения, предоставляющие социальные или реабилитационные услуги семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность учреждений сферы культуры, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября.