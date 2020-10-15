Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, к «красной зоне» отнесены 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов и город Северодонецк.
Кроме того, в «красную зону» внесли:
города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
Славянский район Донецкой области;
город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
города Лисичанск и Рубежное, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области;
Сумской район Сумской области;
города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
город Нежин Черниговской области.
К «оранжевой» зоне отнесены Киев, а также Винница, Луцк, Днипро, Краматорск, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ривне, Херсон и Черкассы.
- города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Казатинский, Крижопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Пещанский, Погребищенский, Теплицкий, Тивровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновецкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;
- город Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Луцкий, Любешевский, Любомльский, Рожищенский и Турийский районы Волынской области;
- города Вольногорск, Каменское, Жолтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Первомайск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;
- Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполья, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;
- Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростишевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;
- Берегово, Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области;
- город Дрогобыч, Пустомытовский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;
- города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Домановский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снегуровский районы Николаевской области;
- города Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южное, Ананьквский, Арцызский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;
- города Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Ракитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Глухов, Конотоп, Лебедин, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаривский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;
- Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Збаражський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровский, Валковский, Великобурлуцкий, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломацкий, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажський, Печенежзкий, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Високопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;
- города Каменец-Подольский, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
- Выжницкий, Герцаевский, Глибоцкий, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновецкой области;
- города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Срибнянский, Талалаевский и Черноговский районы Черноговской области.
В «желтой» зоне – Запорожье, а также Бердянск и Энергодар, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Токмакский районы Запорожской области;
- город Камень-Каширский, Ковельский, Локачинский, Маневичский, Ратновский, Старовижевский и Шацкий районы Волынской области;
- города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
- города Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- города Березань, Бровары, Буча, Ржищев и Славутич, Баришевский, Белоцерковский, Богуславский, Бородянский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыцкий, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Таращанский, Тетиевский и Яготинский районы Киевской области;
- города Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жолковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский и Стрыйский районы Львовской области;
- города Голая Пристань и Нова Каховка, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Ивановский, Каланчакский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплинский районы Херсонской области.
Такие эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время