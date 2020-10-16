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16 октября Службы безопасности Украины совместно с Посольством Израиля проведут масштабные антитеррористические учения в Киеве, сообщил пресс-центр ведомства.

«Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность», - говорится в сообщении.

СБУ призывают киевлян сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Также граждан просят соблюдать правила личной безопасности.
ForUm

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