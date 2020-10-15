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Двое католических священников предстали перед судом в Ватикане по подозрению в  сексуальных преступлениях.

Ватикан возбудил дело о сексуальном насилии впервые в истории, сообщает BBC.

28-летнего Габриэле Мартинелли обвиняют в сексуальном насилии над мальчиком в Ватикане в период 2007-2012 годов.

Считают, что притязания начались, когда ребенку было 13 лет.

72-летнего Энрико Радис обвиняют в сокрытии вероятных случаев сексуального насилия и в попытке избежать официального расследования в период, когда он был ректором семинарии.

В то время как десятки священников по всему миру обвиняли в жестоком обращении, Ватикан никогда не проводил судебных процессов по обвинениям в сексуальном насилии в своих стенах.

Суд начался 14 октября. Ни один из подозреваемых не выступил во время заседания. Следующее заседание состоится через две недели.
ForUm

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