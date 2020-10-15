Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4000 долларов у подчиненного за повышение по должности. Для получения денег в качестве посредника руководитель привлек другого сотрудника учреждения.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части суммы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Показательно, что в судебных органах уже рассматривается дело, начатое в 2018 году по материалам СБУ по обвинению руководителя областного бюро судебно-медицинской экспертизы в совершении аналогичных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет отдел по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУ НП в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.