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Строительная готовность объектов программы «Большого строительства» составляет 84 процента. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексея Чернышев в ходе селекторного совещания с председателями областных государственных администраций по выполнению программы, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечалось, что по состоянию на 13 октября средний процент строительной готовности объектов по Украине составляет 84%. При этом школы, которые входят в программу, готовы на 90%, детсады - на 85%, объекты спортивной инфраструктуры - на 78%, остальные объекты - на 84%.

Министр подчеркнул, что следует сосредоточить внимание на ускорении строительства проектов здравоохранения и некоторым областям более тщательно подходить к планированию работ и определению дат ввода объектов в эксплуатацию.

«Сейчас степень готовности объектов удовлетворительная. Должны приложить все усилия, чтобы программа президента «Большое строительство» была выполнена вовремя и в полном объеме, особенно в части объектов здравоохранения. В этом году в областях строительные и ремонтные работы в приемных отделениях, каждое из которых имеет чрезвычайное значение в условиях борьбы с пандемией и обеспечения доступа граждан к медицинским услугам, должны быть завершены в сроки», - подчеркнул Чернышев.
ForUm

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