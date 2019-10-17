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16 октября 2019 110 американских граждан приняли присягу и официально стали волонтерами Корпуса мира США в Украине. В течение двух последующих лет они будут работать в объединенных общинах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

Волонтеры будут помогать органам местного самоуправления повышать организационную способность, развивать проектный менеджмент и налаживать взаимодействие с партнерами.

«Последние пять лет Украина идет по пути развития способности общин. Для нас важно, чтобы в общинах не исчезало стремление к саморазвитию, росла способность эффективно решать все вопросы местного значения, формировалось умение качественно коммуницировать с жителями, с бизнесом, с международными партнерами. Уверен, ваша помощь позволит воплотить все это быстрее и качественнее. Я благодарю, что вы решились покинуть свои дома и приехали в Украину, чтобы помочь нам, поделиться своими знаниями. Это для нас очень важно», - обратился к волонтерам заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Он также призвал представителей объединенных общин создать все необходимые условия для работы волонтеров и воспользоваться шансом получить дополнительный опыт и знания по сотрудничеству с ними.

«Я знаю, что через два года общины, где будут работать волонтеры, будут иметь уникальный опыт, который можно будет тиражировать по всей стране. Это шанс для общин стать более успешными. Но это и ответственность. Верю, что после работы в Украине, в ваших общинах, эти девушки и парни будут возвращаться домой с лучшими воспоминаниями о нашей стране и наших людей», - сказал Негода.

Волонтеры будут работать в общинах рамках проектов «Развитие общин», «Молодежное развитие» и «Преподавание английского как иностранного».
ForUm

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