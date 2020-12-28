По факту нападения на полицейского в Министерстве развития общин и территорий начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Сегодня, во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому», - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

Правоохранители продолжают круглосуточно нести службу по обеспечению правопорядка во время бессрочной акции и призывают участников высказывать свою позицию правовым способом.