По факту нападения на полицейского в Министерстве развития общин и территорий начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной полиции.
«Сегодня, во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому», - говорится в сообщении.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.
Правоохранители продолжают круглосуточно нести службу по обеспечению правопорядка во время бессрочной акции и призывают участников высказывать свою позицию правовым способом.
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