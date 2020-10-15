Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, насколько важно соблюдать рекомендации его ведомства, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга 15 октября, сообщает УНИАН.

«Мир ничего пока не придумал и нет ничего другого, чем уберечь себя способом, который мы предлагаем: маска, дистанция, пользование антисептиком», – отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что дополнительно, по инициативе Министерства здравоохранения, было принято решение об усилении карантинных ограничений в Украине.

«Важно, чтобы мы все эти вещи соблюдали. И тогда мы точно будем в состоянии победить COVID-19. Мы можем сколько угодно увеличивать койко-места, но у медицинской системы есть предел», – подчеркнул Степанов.