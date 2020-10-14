В День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Он ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, несущих службу в зоне проведения ООС.
«Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украины, нашу независимость, наш суверенитет», - сказал Зеленский.
Президент вручил военнослужащим ценные подарки.
Зеленский поинтересовался условиями проживания военных.
Защитники пригласили президента посетить их тренировочную базу.
«В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное», - отметил Зеленский.
Напомним, 14 октября украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины.
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