Руководство Всемирного банка утвердило выделение 12 миллиардов долларов на покупку вакцины, тестов и лекарств от коронавирусной болезни для развивающихся стран. Как передает Укринформ, об этом сообщает АР.

Отмечается, что средства будут выделены в рамках программы на общую сумму 160 миллиардов долларов для оказания развивающимся странам, помощи в борьбе с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.

Всемирный банк заявил, что его программы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с COVID-19, уже охватывают 111 стран.

«Мы расширяем и расширяем наш быстрый подход к решению чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, таким образом, чтобы развивающиеся страны, имели справедливый и равный доступ к вакцинам», - заявил президент банка Дэвид Мальпасс.

По его словам, помощь будет включать предоставление грантов или кредитов странам на покупку вакцины, которая прошла жесткую международную проверку и получила утверждение в США, Японии или ЕС.