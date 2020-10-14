По состоянию на утро 14 октября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 38 миллионов.
Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.
В частности, сейчас зафиксировано 38 138 374 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Вылечились от коронавируса 26 471 515 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, с начала пандемии умерли 1 086 274 человека.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (7 858 344 случая), Индия (7 239 389) и Бразилия (5 113 628).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрировано 215 910 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (150 998), на третьем – Индия (110 586).
Напомним, по состоянию на 9:00 14 октября в Украине зафиксировано 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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