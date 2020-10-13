Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, чтобы Россия полностью выполнила Минские соглашения.

Как говорится в сообщении Европейской службы внешних связей, сегодня Боррель провел телефонный разговор с Лавровым, передает УНИАН.

«Вице-президент, высокий представитель ЕС также проинформировал министра Лаврова о договоренности министров иностранных дел стран-членов ЕС продолжать нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, на основе которого полное выполнение Минских соглашений остается ключевым элементом. Он призвал Лаврова полноценно выполнить Минские соглашения», - говорится в сообщении.

Также Боррель подтвердил, что Евросоюз желает сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией и усилить сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Европейский Союз продолжит защищать свои интересы и ценности, в том числе уважение к международному праву и фундаментальных свобод», - говорится в заявлении.

Напомним, 12 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает строить отношения с РФ на основе пяти руководящих принципов, которые были согласованы европейскими лидерами в 2016 году, и рассматривает полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие для любых изменений в нынешних двусторонних отношениях между ЕС и этой страной.