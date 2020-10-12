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Евросоюз продолжает строить отношения с РФ на основе пяти руководящих принципов, которые были согласованы европейскими лидерами в 2016 году, и рассматривает полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие для любых изменений в нынешних двусторонних отношениях между ЕС и этой страной.

Об этом в понедельник, 12 октября, во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Мы подтвердили действие пяти главных принципов, определенных в 2016 году. Мы настаиваем на полной имплементации Минских соглашений. Мы считаем это ключевым условием для любых фундаментальных изменений в отношениях между ЕС и Россией. Мы также стремимся повысить поддержку гражданского общества в России, правозащитников и будем продолжать строить мосты между нашими народами», - сказал Боррель.

 
ForUm

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