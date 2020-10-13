Каникулы являются необходимой частью образовательного процесса и не предусматривают разделения учеников на тех, кто учится, и тех, кто идет на каникулы.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«Каникулы являются необходимой формой образовательного процесса в течение 30 дней на протяжении одного учебного года. Каникулы не предусматривают разделения соискателей образования на тех, кто находится на каникулах, и тех, кто не находится. Поэтому с 15 октября по 30 октября согласно дополнительному решению органов местного самоуправления мы рекомендуем устанавливать каникулы», - сказал Шкарлет.

В то же время он отметил, что после 30 октября, в зависимости от эпидемической ситуации, уровня заболеваемости, школы могут после консультаций с Минздравом вводить как дистанционную форму обучения, так и смешанное или очное обучение.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.