также в разделеОбщество
Кабмин назначил главу Госпродпотребслужбы
Порошенко выздоровел от коронавируса 22
Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделили 185 миллионов 7
Украинский паспорт занял 41-е место по престижности в мире 11
По делу Шеремета допросили несколько тысяч человек 8
Врач рассказал, когда Украина может получить вакцину от COVID-19 28
Правительство рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября 20
Кабмина поддержал выделение МВД доплат из COVID-фонда 8
Кабмин продлил карантин до конца года 799
Титушко предстанет перед судом, ему грозит до 12 лет тюрьмы 21
Минздрав: Количество коек для больных COVID-19 могут увеличить до 52 тысяч 11
Дело «пленок ОАСК»: апелляционный суд подтвердил, что Павел Вовк не является подозреваемым 20
СБУ нагрянула с обысками в компанию «БРСМ-Нафта» 18
Главу Харьковского окружного админсуда отстранили из-за взятки 42
КПВВ «Станица Луганская» закроют до конца октября 18
В украинских больницах занято 62% коек для больных COVID-19 14
САП обжаловала решение суда о закрытии дела против Злочевского 16
Ученые: Антитела к коронавирусу сохраняются четыре месяца 41

Каникулы являются необходимой частью образовательного процесса и не предусматривают разделения учеников на тех, кто учится, и тех, кто идет на каникулы.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«Каникулы являются необходимой формой образовательного процесса в течение 30 дней на протяжении одного учебного года. Каникулы не предусматривают разделения соискателей образования на тех, кто находится на каникулах, и тех, кто не находится. Поэтому с 15 октября по 30 октября согласно дополнительному решению органов местного самоуправления мы рекомендуем устанавливать каникулы», - сказал Шкарлет.

В то же время он отметил, что после 30 октября, в зависимости от эпидемической ситуации, уровня заболеваемости, школы могут после консультаций с Минздравом вводить как дистанционную форму обучения, так и смешанное или очное обучение.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
7
Теги