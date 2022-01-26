Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

Так, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов разрешается.

В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами учреждений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также организовать информирование работников и соискателей образования о мероприятиях, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, запрет на пребывание в учебном заведении посторонних лиц и т.п.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.