также в разделеОбщество
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – российским СМИ 13
Депутат райсовета организовал схему по фальсификации COVID-сертификатов 16
Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале 18
В Украине заснежит и потеплеет 14
Еще одним «минером», работавшим под кураторством РФ, оказался первокурсник черкасского колледжа 30
Экс-сотруднику СБУ сообщили о подозрении в госизмене и дезертирстве 28
Резников: Система оповещения была сделана во времена Советского Союза 31
СМИ: Канада вывозит семьи дипломатов из Украины 59
В Украину прибыла новая партия технической помощи от США для ВСУ 62
Полиция задержала мужчину, угрожавшего Злате Огневич 55
Лимит на беспошлинную доставку посылок увеличили до 150 евро 12
Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если Киев попросит 16
СБУ обезвредила преступную группу, готовившую серию нападений на городские объекты в приграничных регионах 23
Ривненщина переходит в «красную» зону 10
Украинцы смогут потратить «ковидную»тысячу на оплату коммунальных услуг 29
Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину 23
Получившим бустерную дозу вакцины дадут еще 500 гривен 57
Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове 56

Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

Так, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов разрешается.

В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами учреждений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также организовать информирование работников и соискателей образования о мероприятиях, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, запрет на пребывание в учебном заведении посторонних лиц и т.п.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2979 грн.
14
Теги