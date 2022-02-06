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В Украине могут ввести обязательную проверку на опьянение для участников дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Соответствующий законопроект № 6558 уже зарегистрирован в Раде.

Как пишет Голос, об этом сообщается на сайте парламента.

Что предлагается

Народные депутаты предлагают дополнить ч. 1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях пунктом о том, что в случае ДТП водителей необходимо в обязательном порядке проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения, или пребывания влиянием под лекарственными препаратами. Причем здесь речь идет о ДТП с пострадавшими.

Также предлагается п.2 ч.3 ст.214 Уголовного кодекса Украины дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя.

Кроме того, изменения в закон “Об экстренной медицинской помощи” позволят проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.
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