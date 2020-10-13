Центральный нападающий футбольного клуба «Ювентус» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

Как передает Укринформ со ссылкой на АР, об этом во вторник заявили в Федерации футбола Португалии.

Отмечается, что Роналду, хоть и получил положительный результат теста на коронавирус, чувствует себя хорошо и не имеет симптомов болезни.

Однако он пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции 14 октября.

Футболист, которому предстоит пройти 14-дневный карантин, точно пропустит два матча итальянского клуба и 1-й тур ЛЧ.

Португалец не сыграет против «Кротоне» и «Вероны» в рамках Серии А, а также не выйдет на поле в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо».