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Центральный нападающий футбольного клуба «Ювентус» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом. 

Как передает Укринформ со ссылкой на АР, об этом во вторник заявили в Федерации футбола Португалии.

Отмечается, что Роналду, хоть и получил положительный результат теста на коронавирус, чувствует себя хорошо и не имеет симптомов болезни.

Однако он пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции 14 октября.

Футболист, которому предстоит пройти 14-дневный карантин, точно пропустит два матча итальянского клуба и 1-й тур ЛЧ. 

Португалец не сыграет против «Кротоне» и «Вероны» в рамках Серии А, а также не выйдет на поле в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо».

 
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