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Глава МИД Норвегии Инэ Эриксен Сорейде заявила, что за августовской хакерской атакой на норвежский парламент стоит Россия.

Об этом, как передает «Европейская правда», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Норвегии.

«Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают в национальном расследовании этого инцидента. Исходя из имеющейся у правительства информационной базы, мы считаем, что за этой активностью стоит Россия», - сказала министр.

По ее словам, этот инцидент показывает важность хороших мер безопасности.

«Наше растущее использование цифровых решений означает, что угрозы против нас также смещаются в цифровую плоскость. Правительство будет продолжать свои усилия по укреплению нашей цифровой безопасности на национальном уровне и укреплению международного сотрудничества» - заявила Ине Эриксен Сорейде.

24 августа парламент Норвегии сообщил о масштабном взломе его системы электронной почты.
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